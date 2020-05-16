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Samsun'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:23:10 -
Samsun'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kentteki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.


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