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Aktüel

Samsun'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:20:11 -
Samsun'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi tüfekle ateş edilerek, öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, N.A. (18) dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi ile Muhammet İkbal Caddesi kesişiminde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e (26) henüz belirlenemeyen nedenle, pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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