Samsun’da seyahat kısıtlaması kalktı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği tarafından korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan şehre giriş çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı duyuruldu.

Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısında seyahat düzenlemelerine ilişkin kararlar alındı. 3 gün sonra sona erecek olan seyahat kısıtlaması erken bir kararla bu gece 00.00 itibariyle sonlandırıldı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun sonlandırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, ilimizde şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’ten sonra sonlandırılmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi almalarına ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmelerine yönelik uygulamaya devam edilmesine, sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç ) seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine karar verilmiştir” denildi.