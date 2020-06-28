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Aktüel

Samsun'da salgın sürecinde evde kalan kadınlar için spor etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-06-28 14:13:11 -
Samsun'da salgın sürecinde evde kalan kadınlar için spor etkinliği

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, salgın sürecinde evlerinde hareketsiz kalan kadınların aerobik ve fitness yaparak güne başlamaları için program hazırladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bahçesinde buluşan kadınlar aerobik ve fitness eğitmeni Calibe Soran ile spor yapıyor.

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın her günü kadınlara spor etkinliği yaptırdıklarını belirten Soran, "Sabah, öğle ve akşam grubu olmak üzere üç grup halinde kadınlara spor yaptırıyoruz ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sportif faaliyetleri yapabilecekleri, kendilerine zaman ayırabildikleri bir yer olduğu için çok memnunlar. Pandemiden dolayı kadınlar uzun süredir evde hareketsiz kalmıştı. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama ile spor yaparak güne sağlıklı başlıyoruz." diye konuştu.

Bu süreçte spordan uzak kaldıklarını ifade eden kadınlar ise sosyal mesafe kuralına uyarak güne sporla başladıklarını söylediler.

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