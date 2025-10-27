Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta akşam saat 21.20 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi. Siyah giyimli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması, mahallede paniğe neden oldu.

BİRİ YOLDAN GEÇEN İKİ YARALI

Saldırganın pompalı tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan 24 yaşındaki Mertcan B., sol kol, sol bacak ve sol kalçasından yaralandı.

Ağır yaralanan genç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sırasında sokaktan tesadüfen geçmekte olan Rasim K. (58) ise saçmaların isabet etmesiyle sol kolundan yaralandı.

Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

BÖLGEDE BÜYÜK HASAR

Saldırıda yaralıların yanı sıra maddi hasar da oluştu. Mertcan B.'nin indiği otomobil, bir manava ait hafif ticari araç, manavın duvarı, tezgahı ve çevredeki bir evin camına da saçmalar isabet etti.

Silahlı saldırının hemen ardından olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.