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Aktüel Samsun’da pompalı tüfekli saldırı
Aktüel

Samsun’da pompalı tüfekli saldırı

Samsun-Bafra'da pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 00:48:00 -
Samsun’da pompalı tüfekli saldırı

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta bulunan otoparkta, S.B'ye (46) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ayağına saçma isabet eden S.B, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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