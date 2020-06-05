  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:23:32 -
Samsun'da parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taflan Cami Mahallesi'nde Atakum Belediyesine ait Kilitli Taş Parke Tesisi'nde üretim operatörü olarak çalışan İlhan Kılıç (43), temizlemek için makinenin içine girdi.

Makinenin çalışması üzerine içeride sıkışan Kılıç, mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı