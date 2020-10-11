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Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:14:27 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada 144 kişi, 28 araç, 11 iş yeri, 6 park ve 8 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 45 uyuşturucu hap, 58 kapsül sentetik hap, 1,3 gram metamfetamin, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği
bulundu.

Ekipler 4 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 9 kişiyi uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla, bir kişiyi de hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari işlem yapıldı.

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