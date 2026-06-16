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10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat
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10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat

Uzmanlar, son dönemde internet ve sosyal medya üzerinden yayılan “IBAN kiralama” yöntemine karşı uyarıda bulunarak, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, 'günlük kazanç', 'komisyon' ve 'ek gelir' vaatleriyle banka hesaplarını kullanmak istiyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan veya hukuki sonuçları bilmeyen kişilerin hedef alındığını belirten Avukat Esra Betül Türkalp, vatandaşların banka hesaplarını, IBAN bilgilerini ve mobil bankacılık erişimlerini hiçbir şartta üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - 10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat

"Dolandırıcılar vatandaşlara günlük kazanç, komisyon ya da ek gelir vadeyle ulaşıyor" Sahte internet satışları, kapora dolandırıcılıkları ve benzeri suçlardan elde edilen paraların çoğu zaman kiralanan hesaplar üzerinden aktarıldığını ifade eden Türkalp, "Son dönemde internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında karşımıza çıkan bir dolandırıcılık yöntemi var. Dolandırıcılar vatandaşlara günlük kazanç, komisyon ya da ek gelir vaadiyle ulaşıyor. 'Banka hesabınızı kullanmamıza izin verin, hiçbir sorumluluğunuz olmayacak, sadece hesabınıza para geçecek, karşılığında para kazanacaksınız' gibi ifadelerle insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan, ek gelir elde etmek isteyen veya konunun hukuki sonuçlarını bilmeyen kişiler bu tuzağa düşebiliyor. Ancak burada bilinmesi gereken çok önemli bir husus var. Hiç kimse banka hesabını, IBAN bilgisini, mobil bankacılık erişimini başkasının kullanımına açmamalı. Çünkü bu hesaplar çoğu zaman dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor. İnternet üzerinden yapılan sahte satışlar, kapora dolandırıcılıkları ve benzeri suçlardan elde edilen paralar bu hesaplara aktarılıyor" dedi.

#2
Foto - 10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat

"Suçun yaptırımı 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır" Soruşturma başladığında kolluk kuvvetleri ve savcılıkça öncelikle paranın geçtiği hesapların tespit edildiğini anlatan Türkalp, "Bu durumda hesap sahibi kişiler adli soruşturmanın içerisinde kendilerini buluyor. Vatandaşlarımızın şu yanılgıya düşmemesi gerekiyor: 'Ben dolandırıcılık yapmadım, sadece hesabımı kullandırdım.' Bu her zaman hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Özellikle hesabın kullandırılması karşılığında para veya komisyon alan kişiler bakımından soruşturma makamları bu durumu suçun işlenmesine bilinçli şekilde katkı sağlamak olarak değerlendirebilir. Bu nedenle hesap sahipleri de asıl faillerle birlikte ve hatta maalesef çoğu zaman onların yerine yargılanma riski ile karşı karşıya kalabilmekte. Üstelik ortaya çıkan sonuç yalnızca soruşturma geçirmekle sınırlı değil. Olayın niteliğine göre kişiler nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalabilirler. Bu suçun yaptırımı 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bu ağır yaptırımın yanı sıra yıllar sürebilecek ciddi hukuki sonuçlar doğabilir. Daha da önemlisi hesap genelde birden fazla mağdura yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmakta" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - 10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat

"Para kazanma vaadiyle sunulan tekliflere karşı dikkatli olun" Hesabın birden fazla mağdura yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespiti sonrası meydana gelecek hususları sıralayan Esra Betül Türkalp, "Kişiler çok daha ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı özellikle şu konuda uyarmak istiyoruz. Kolay para kazanma vaadiyle sunulan tekliflere karşı dikkatli olun. Hiçbir meşru şirket veya kurum sizin banka hesabınızı kiralamaya ihtiyaç duymaz. Bir hesabın kullanımına karşılık size para teklif ediliyorsa bu durum tek başına risk işaretidir. Unutmayın birkaç günlük kazanç elde ettiğinizi düşünürken yıllarca sürebilecek bir ceza soruşturmasının tarafı haline gelebilirsiniz. Bu nedenle hesap bilgilerinizi, IBAN numaranızı, banka kartınızı, internet bankacılığı şifrelerinizi hiçbir şartta üçüncü kişilerle paylaşmayın. Kolay para vaatlerine değil, kendinize değer verin. Bir anlık kazanç uğruna özgürlüğünüzü ve geleceğinizi riske atmayın" diye konuştu.

#4
Foto - 10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat

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