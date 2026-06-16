10 yıla kadar cezası var! ‘Günlük kazanç ve ‘ek gelir’ tuzağına dikkat
Uzmanlar, son dönemde internet ve sosyal medya üzerinden yayılan “IBAN kiralama” yöntemine karşı uyarıda bulunarak, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, 'günlük kazanç', 'komisyon' ve 'ek gelir' vaatleriyle banka hesaplarını kullanmak istiyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan veya hukuki sonuçları bilmeyen kişilerin hedef alındığını belirten Avukat Esra Betül Türkalp, vatandaşların banka hesaplarını, IBAN bilgilerini ve mobil bankacılık erişimlerini hiçbir şartta üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini vurguladı.