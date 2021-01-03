  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da narkotik polisi asfalttan uyuşturucu süpürdü
Aktüel

Samsun'da narkotik polisi asfalttan uyuşturucu süpürdü

İlkadım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletle kaçan şüphelileri kovalayan narkotik ekipleri, asfalt üzerine dökülen uyuşturucuyu fırça yardımı ile toparlayarak poşete koydu

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:44:51 -
Samsun'da narkotik polisi asfalttan uyuşturucu süpürdü

SAMSUN (AA) - Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletle kaçan şüphelileri kovalayan narkotik ekipleri, uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda devriye gezerken motosiklet üzerindeki kişilerden şüphelendi.

Polis ekibini gören şüpheliler kaçınca kovalamaca başladı. Narkotik ekipleri şüphelileri Rasathane Camisi önünde yakaladı. Şüpheliler, yanlarındaki uyuşturucuyu yere döktü.

Motosiklet sürücüsü B.K. ile yanındaki Y. Y. (20) kaçmak istedi. Polis ekipleri asfalt üzerine dökülen bir miktar toz halindeki uyuşturucuyu fırça yardımı ile süpürerek poşete koydu.

B.K. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası ile motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu
Gündem

Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu

CHP'nin değişmezi olan başörtüsüne karşı takındığı tavır bir kez daha kendini gösterdi. SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Başörtülü bir Cumhur..
ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar
Korona Virüs

ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olan Çin ile ilgili bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthe..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay