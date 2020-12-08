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Aktüel Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:18:49 -
Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 40 gün önce mide küçültme ameliyatı olan kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sevim Sarıkaya'yı (36) Mevlana Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Halk sağlığı doktorunca ölümü şüpheli bulunan Sarıkaya'nın 40 gün önce mide küçültme ameliyatı geçirdiği, dün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gittiği ve karaciğer enzimlerinde zayıflama bulunduğu öğrenildi.

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