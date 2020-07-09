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Aktüel

Samsun'da manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 02:13:22 -
Samsun'da manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Nihat Turgut, Sırbaşmak Mahallesi'nde saman yüklü römorklu traktörle geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki torunu Damla Turgut'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düştüğü römorkun tekerinin altında ezilen kız çocuğu ağır yaralandı.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Damla Turgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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