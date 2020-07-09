Samsun'da manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Nihat Turgut, Sırbaşmak Mahallesi'nde saman yüklü römorklu traktörle geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki torunu Damla Turgut'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düştüğü römorkun tekerinin altında ezilen kız çocuğu ağır yaralandı.
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Damla Turgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.