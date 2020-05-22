  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5
için kalan
Aktüel

Samsun'da lokantada kumar oynayan 24 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:48:16 -
Samsun'da lokantada kumar oynayan 24 kişiye para cezası verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir lokantada kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ulus 1. Sokak'ta bir lokantada kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silah, silaha takılı şarjör, 7 fişek ve kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye idari para cezası verildi.

Lokanta sahibine ise ayrıca "yer temin etmek", zanlılardan birine de "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı