Samsun'da "Kurtuluş Yolu" güzergâhı için "Millî Mücadele Yolu" önerisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı (Samsun Kurtuluş Yolu) 4" projesinin ilk oturumu 30 Eylül'de yapıldı. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Kurtuluş Yolu" güzergâhının "Millî Mücadele Yolu" veya "Millî Mücadele Güzergâhı" olarak adlandırılması yönündeki önerilerini ilgili kurumlara ileteceklerini açıkladı.

Yılmaz, önerinin iki seçenek içerdiğini ve hangi kurumlara iletileceğini şöyle anlattı: "Bu önerimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ileteceğiz. Böylece Kurtuluş Yolu güzergâhının ‘Millî Mücadele Yolu' ya da ‘Millî Mücadele Güzergâhı' olarak değiştirilmesi bu projenin çıktılarından biri olacak."

Yılmaz gerekçeyi müfredat değişikliğine bağladı

Koordinatör, çalışmanın adlandırılmasındaki değişikliğin gerekçesini şu sözlerle anlattı: "özellikle Millî Eğitim Bakanlığı'nın Kurtuluş Savaşı'nı ‘Millî Mücadele' olarak müfredatta değiştirmesi üzerine ve konuyla ilgili ders kitapların da bu şekilde Kurtuluş Savaşı yerine Millî Mücadele'den bahsetmeleri sonucu, bu yıldan itibaren biz de Kurtuluş Yolu projemizi Millî Mücadele Yolu olarak değiştirme kararı aldık."

Projeye TÜBİTAK'ın bu yıl dördüncü kez destek verdiğini belirten Yılmaz, bunu "Türkiye'de ender görülen bir durum" diye nitelendirdi.

Beş günlük programa 4 üniversiteden 13 akademisyen katkı sunacak

Proje 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Atakum'da bulunan bir otelde düzenleniyor. Türkiye'nin farklı illerinden seçilen 20 coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni ile öğretmen adayı katılıyor.

Beş gün sürecek çalışmada 4 farklı üniversiteden 13 akademisyen teorik eğitimler, müze ziyaretleri ve arazi uygulamaları yürütecek. Coğrafya, tarih, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, turizm rehberliği, matematik ve temel eğitim olmak üzere 6 ayrı disiplinden uzmanların katkı sunacağı programda Kurtuluş Yolu'nun tarihî, coğrafi, eğitsel ve turistik özellikleri disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.

İlk oturumda konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yılmaz, çalışmanın amacını Kurtuluş Yolu'nu yeniden canlandırmak ve önemli bir kültürel miras rotası hâline getirmek olarak tanımladı. "Samsun, Kurtuluş Yolu ile Millî Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı bir şehir. Biz bunu tekrar yaşatmak, canlandırmak ve Millî Mücadele ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla bu kültürü, bu birikimi, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak üzere gençlerimizle bir araya geldik" dedi.

Güzergâhın 2026-2030 arasını kapsayan Turizm Eylem Planı'na kültürel turizm rotası olarak eklendiğini aktaran Yılmaz, hedefi "özellikle Samsun'u hem yerel düzeyde tanıtmak hem de Çanakkale ve Sarıkamış gibi Millî Mücadele mekânlarına bir yenisini eklemek, bu yeni mekânı tanıtmak" sözleriyle anlattı. Yol güzergâhında daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla önemli çalışmalar yapıldığını da belirten koordinatör, yöneticilere ve plan uygulayıcılarına yol göstermeyi, eksikleri tamamlamayı ve önerilerde bulunmayı projenin amaçları arasında saydı.

Önerinin karşılık bulması hâlinde beklediği sonucu ise şöyle dile getirdi: "Eğer bunu başarabilirsek başta Samsun olmak üzere Türkiye önemli bir kazanım elde edecek. Bundan sonra haritalarda da gerekli değişikliklere gidilecektir."

Yılmaz, TÜBİTAK nezdindeki yetkililere, destek veren Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ve üniversitesine teşekkür ederek çalışmaların süreceğini bildirdi: "İnşallah Millî Mücadele Yolu'nun daha ileri seviyelerde, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da bir kültürel miras ve önemli bir turizm rotası olarak tanıtılması yönünde çabalarımız devam edecek."