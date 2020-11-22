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Aktüel Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu
Aktüel

Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:26:25 -
Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi.

Karayolları Kavşağı'nda KPSS'ye geç kaldığını polis ekiplerine söyleyen öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, KPSS'ye girmek üzere 19 Mayıs ilçesine gitmek isteyen öğrenciyi Bölge Trafik ekiplerine teslim etti.

Ekipler kısa süre içinde öğrenciyi 19 Mayıs ilçesinde sınava gireceği okula yetiştirdi. Öğrenci ise ekiplere teşekkür etti.



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