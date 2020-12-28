Samsun'da Kovid-19'dan yaşamını yitiren Kızılay Şube Başkanı anısına kan bağışı kampanyası düzenleniyor

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay tarafından yürütülen kampanya kapsamında, en başarılı merkezlerden biri seçilen Baruthane Ortaokulunda tören yapıldı.



Törende konuşan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Habib Demirel ile Türk Kızılay ve insanlık adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bulut, Demirel'i 30 yıldır tanıdığını belirterek, "Habib Demirel'i anlatmakla bitiremem. Allah rahmet eylesin. Baruthane Ortaokulunu da başarılarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise kısa süre önce hayatını kaybeden Dr. Habib Demirel'in hatırasını yaşatmak için toplandıklarını söyledi. Demirel'in, hayatını insanlara iyilik yapmaya ayırdığını, kendisini de çeşitli zamanlarda kan bağışı kampanyası için protokoller yapmaya davet ettiğini anlatan Coşkun, Demirel'in ailesine sabır diledi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık da "Habib Demirel'in hayatını kaybetmesi bizi çok üzdü. Ölümü çok ani oldu. Demirel'in iyilik yolunda büyük emek ve çabaları vardı." dedi.



Kısacık, koronavirüs nedeniyle kan bağışı sayısının Türkiye genelinde düştüğünü ifade ederek, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftçi'ye protokol üyeleri tarafından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık imzalı "Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası" verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven'in de aralarında yer aldığı bazı protokol üyelerinin kan bağışında bulunduğu, duaların okunduğu törene Habib Demirel'in eşi Nazan Demirel ve çocukları da katıldı.







