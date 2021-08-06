Samsun'da konsolosluk açıldı

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz kıyısında önemli bir ticaret merkezi ve liman olduğuna işaret etti.

Fildişi Sahili'nin Türkiye'nin geniş bölgelerinde ve özellikle Karadeniz bölgesinde varlığını daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirten Toure, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 25-28 Mart 2015 tarihlerinde, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Toure, "Bu ziyaretin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28 - 29 Şubat 2016 tarihlerinde Fildişi Sahili'ne bir resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretler, iki ülkenin yatırımlarını güvence altına almayı amaçlayan birçok önemli anlaşmanın imzalanmasına yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Törende, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Adnan Ölmez ile Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de selamlama konuşmaları yaptı.

İzmir, İstanbul ve Bursa'nın ardından Samsun'da Fildişi Sahili'nin Fahri Konsolosluğunun açıldığı belirtildi.

Konuşmaların ardından, Ölmez'e, fahri konsolosluk belgesi ve mührü takdim edildi.

Kılıçdede Mahallesi Ülkem Sokak Borkonut Niş İş Merkezi'ndeki açılış törenine, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, diğer protokol üyeleri ile siyasi partilerin, meslek odalarının temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.