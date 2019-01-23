Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan sapık, akıl hastanesine yatırıldı
Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak isterken yakalanıp gözaltına alınan zanlı, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.23 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.
YORUM YAZ