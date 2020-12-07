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Aktüel Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli adliyede
Aktüel

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:03:27 -
Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

M.A'nın, nişanlısını ziyaret için geldiği Canik ilçesinde kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan aralarında FETÖ'den ihraç edilen bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 zanlının emniyetteki sorgu ve ifadeleri tamamlandı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen adam kaçırma olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan M.A, Samsun'un Canik ilçesindeki nişanlısının evine gelmiş, burada kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından bir araçla götürülmüştü.

M.A'nın nişanlısının ailesinin ihbarı üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri soruşturma başlatmıştı. Ekiplerin takibi sonucu 4 şüpheli yakalanmış, M.A. da kurtarılmıştı.

Gözaltına alınan zanlılarla birlikte mağdur M.A'nın da ifadesi alınmış, kullandığı kiralık araçta da inceleme yapılmıştı. İstanbul'dan geldikleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetlemelerden araçlarına koydukları basın kartı ile geçtikleri belirlenen şüphelilerden birinin FETÖ'den ihraç edilmiş polis memuru olduğu anlaşılmıştı.

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