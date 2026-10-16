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Gündem Samsun'da kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde can verdi
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Samsun'da kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde can verdi

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Samsun'da kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde can verdi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Dikencik Mahallesi'nde Erdoğan Selçi'nin kullandığı 55 AVV 699 plakalı kum yüklü kamyon devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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