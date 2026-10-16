Samsun'da kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Dikencik Mahallesi'nde Erdoğan Selçi'nin kullandığı 55 AVV 699 plakalı kum yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.