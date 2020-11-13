Samsun'da Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin konutlarındaki dijital malzemeye el konuldu.
Çalışmalar diğer şüphelileri yakalamak için devam ediyor.