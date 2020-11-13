  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Aktüel

Samsun'da Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:55:00 -
Samsun'da Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin konutlarındaki dijital malzemeye el konuldu.

Çalışmalar diğer şüphelileri yakalamak için devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında ..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay