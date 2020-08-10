Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun yönüne giden düğün konvoyunda yer alan Reşit V. idaresindeki 34 GK 2399 plakalı otomobil ile konvoyda yer almayan Eyüp P. idaresindeki 55 GU 002 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Reşit V'nin kullandığı otomobilde bulunan Fatma C. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafındanÇarşamba Devlet Hastanesine kadırıldı.