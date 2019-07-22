0553 313 94 23

Samsun'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
Samsun'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, av tüfeği, bıçak ve sopalar kullanıldı.

Kavgada, çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan S.F. (26), T.S. (30), E.F. (26) ile G.A. (28) sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan G.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

G.A'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
  1. av tüfeği
  2. bıçak
  3. sopa
  4. Samsun'un İlkadım ilçesi
  5. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları 2019
    1. Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo..
    2. MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre..
    3. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    4. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    5. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    6. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    7. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    8. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    9. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    10. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    11. Gökçeada’daki hasta askeri..
    12. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    13. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    14. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    15. Başkentin beklenen indirim günleri..
    16. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    17. Derede kaybolan şahıs bulundu
    18. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    19. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    20. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti