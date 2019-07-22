Samsun'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, av tüfeği, bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavgada, çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan S.F. (26), T.S. (30), E.F. (26) ile G.A. (28) sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan G.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. G.A'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

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