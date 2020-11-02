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Aktüel Samsun'da hırsızlık operasyonları: 12 gözaltı
Aktüel

Samsun'da hırsızlık operasyonları: 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:23:49 -
Samsun'da hırsızlık operasyonları: 12 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ile Kavak, 19 Mayıs, Ayvacık, Tekkeköy, Vezirköprü, Çarşamba, Atakum, Canik, Ladik ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle hırsızlık olaylarının aydınlatılması için ortak çalışma yapıldı.

Operasyonlarda son 10 gün içinde 3 evden, bir iş yerinden ve bir otomobilden olmak üzere toplam 12 hırsızlık olayıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.



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