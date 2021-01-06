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Aktüel Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Aktüel

Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:32:37 -
Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kadın, bahçesinde beslediği hayvanların sesinden rahatsız olan komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde kiraladığı ormanlık alandaki evinin bahçesinde kedi ve köpek besleyen Nino Kılıçkıran (50), köpeklerin sesinden rahatsız olan komşusu tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Kılıçkıran, bahçesine gelen komşusu H.H'nin tabanca ile kendisini tehdit ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.H'yi gözaltına aldı.

H.H, ifadesinin ardından ruhsatlı tabancasına el konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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