Samsun'da hayvancılığın geliştirilmesi için 42 bin 800 dekar mera alanı ıslah edildi

SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce meraların ot kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Samsun'da 42 bin 800 dekar mera alanında ıslah yapıldığı bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü arasında Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulama protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'nin doğal kaynaklarından mera sahalarının düzensiz ve aşırı otlatma, bilinçsizce kullanım sonucu tahrip olduğunu söyledi.

Bu durumun meraları ot kapasitesi yönünden fakirleştirdiğini, dolayısıyla verimliliğin azaldığına işaret eden Sağlam, "Bu alanlardaki verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü, 1471 dekarlık mera alanını kapsamaktadır. Yapılacak çalışma ile mevcut meraların otlatma kapasitesi ve kullanma ömürlerinin artırılması sağlanacaktır. Yöre hayvancılığının gelişimi, bundan olumlu yönde etkilenecektir." dedi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde Samsun'da tamamlanan ve yürütülmekte olan Mera Islah ve Amenajman projeleri çerçevesinde 42 bin 800 dekar mera alanında ıslah yapıldığını belirten Sağlam, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla 4 bin 777 dekar mera alanında ıslahın koordineli şekilde yürütüleceğini, böylece toplamda 47 bin 577 dekar mera alanlarının ıslah edilmiş olacağını kaydetti.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş ise 1471 dekar mera alanında çalı, diken ve istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğünü anlatarak, "Arazi eğiminin yüzde 20 ve üzerinde olduğu, erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekilip kısmen ağaçlandırma yapılacak. Meralarda verimliliğin attırılması için gübreleme uygulanarak hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için sıvatlar ve su ishale hatları tesis edilecek. Hayvanların kaşınma ihtiyaçlarının giderilmesi için de kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacak." ifadesini kullandı.



