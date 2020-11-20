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Aktüel Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:59:28 -
Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde hastanenin güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan hasta yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Terme Devlet Hastanesine giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

K.V, tartıştığı güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırdı. Tahsin A'nın parmağı, hastanedeki müdahaleyle yerine dikildi.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, K.V'yi gözaltına aldı.

K.V'nin alkollü olduğu iddia edildi.

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