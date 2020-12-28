  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:59:03 -
Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da psikolojik tedavi gören ve aynı odada kaldığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gördüğü sırada, şizofreni teşhisiyle bir yıldır yatarak tedavi gören aynı odada kaldığı Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren A.K. (28), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde 20 Aralık'ta yaşanan olayda iki aydır hastanede tedavi gören Nadiye Yıldız, A.K'yi sabaha karşı yastıkla boğmuş, olayın ardından başka bir odada gözetim altına alınmıştı.

Yıldız'ın cezaevinde tek kişilik odada tutulacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay