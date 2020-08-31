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Aktüel Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Aktüel

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bafra ilçesindeki tesiste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:22:51 -
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangına Bafra Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra fabrika işçileri de müdahale ediyor.


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