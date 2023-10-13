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Gündem Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti
Gündem

Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti

Yeniakit Publisher
2023-10-13 16:25:00 - 2023-10-13 16:27:24
Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti

İFAM kurucusu Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın öncülüğündeki grup, Samsun'da meydanlara çıkarak siyonist zulmü protesto etti.

İsrail'in Gazze şeridindeki Müslümanlara yönelik bombardımanı sürerken, Türkiye'nin meydanlarında Müslümanlar kardeşleri için bir araya geliyor.

İFAM, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak öncülüğünde Samsun'da İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Dr. İhsan Şenocak, protesto gösterisini, "Bilad-ı İslamın her yerinde olduğu gibi Samsunda da büyük bir kalabalık cumadan sonra siyonistleri lanetledi, Gazze'nin yanında olduğunu ilan etti. Tesbihle balığın karnından Hz Yunus'u kurtaran Allah’a (cc) Ahmed Yasin gibi kul olursak Gazzeyi de siyonist ablukasından kurtaracaktır." mesajı ile duyurdu.

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