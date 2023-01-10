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Yerel Samsun'da FETÖ operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı
Yerel

Samsun'da FETÖ operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:05:00 -
Samsun'da FETÖ operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan talimat gereği hakkında yakalama kararı bulunan N.G. adlı kadın Samsun'da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bulunan ikametinde gözaltına alınan N.G., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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