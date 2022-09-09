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Aktüel Samsun’da feci kaza: 26 kişi yaralandı
Aktüel

Samsun’da feci kaza: 26 kişi yaralandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 20:46:00 - 2022-09-09 20:46:43

Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFT 117 plakalı minibüs ile 34 GS 5101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 26 kişi yaralandı. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün Samsun'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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