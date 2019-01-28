Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza Samsun'un Atakum ilçesinde otomobiliyle trafikte drift yaptığı belirlenen sürücüye, polis tarafından 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Samsun'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.



Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.

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