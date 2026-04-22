Samsun’da dehşet: Annesini öldürüp intihar etti!

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 679. Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen dehşet verici olayda Muhammet Karademir (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Ayşe Karademir (59) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir’in evde bulunan av tüfeğiyle annesine ateş ettiği, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.Olayın aynı evde yaşayan aile bireylerinden bir kardeşin eve gelmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

KUMAR BORCU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhammet Karademir’in hayvan alım satımıyla uğraştığı, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir adli işlem kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu yönünde bilgiler elde edildi. İlk değerlendirmelerde, olayın kumar borcu nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.