Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.07 Eylül 2018 Cuma 19:06
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde merkez ve Bafra ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.
Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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