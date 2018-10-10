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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Samsun’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu A.N.S.S., M.H.A.E.S., S.H.A.A.A.H., Z.S.A.A. ve A.A.O. gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
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