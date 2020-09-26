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Aktüel Samsun'da bıçaklanan kişi öldü
Aktüel

Samsun'da bıçaklanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:41:28 -
Samsun'da bıçaklanan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta Yılmaz Atasever ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, bıçakla Atasever’i yaraladı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerinde Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Atasever, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan S.K. ve yanında bulunan bir kişi ise Havza ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.


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