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Ekonomi Samsun'da balık fiyatları
Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Hamsinin kilogramı 5-10 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:01:23 -
Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 5,00 10,00
Somon 30,00 45,00
İstavrit 20,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00

25,00

Levrek (çiftlik)

30,00

35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 30,00 40,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 40,00 50,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 30,00 40,00
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -

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