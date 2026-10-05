Samsun'da ateş açan şüpheli pencereden atılan mumlukla yaralandı, cezaevine gönderildi
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Samsun İlkadım'da M.G.K.'yi iki bacağından vuran E.K., apartman sakininin attığı mumlukla yaralandı; şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta 4 Ekim'de sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyen E.K. (36), aynı sokaktaki apartmanlardan birinde yaşayan kişinin pencereden attığı mumlukla kafasından yaralandı. Şüpheli, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre E.K., kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu iddiasıyla, eski kız arkadaşının kız kardeşinin erkek arkadaşı olan M.G.K.'ye (32) ateş açtı. Tabancayla iki bacağından vurulan M.G.K.'yi, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırı sırasında olayı gören apartman sakini, eline geçirdiği mumluğu pencereden saldırganın kafasına attı. Mumluğun isabet etmesiyle E.K. de yaralandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.K.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Önce hastaneye kaldırılan şüphelinin kafasına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.
Tedavisi sonrası götürüldüğü emniyette işlemleri tamamlanan E.K., 5 Ekim'de Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırganın kafasına mumluk atan apartman sakininin ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.