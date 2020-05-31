  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da 1 kilo bonzai ve bin 500 sentetik hap ele geçti

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde dün yaşanan 2 olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:10:38 -
Samsun’da 1 kilo bonzai ve bin 500 sentetik hap ele geçti

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde dün yaşanan 2 olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şahıs adli makamlara sevk edildi.



Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi edinilen ikamette yapılan aramada 1 kilo 60,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 32 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 TL para ele geçirildi. İkamette bulunan ve konu ile ilgisi olduğu tespit edilen toplamda 5 şahıs yakalandı. 2 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi. 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.


İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde ise durumundan şüphelenilen bir araç durduran ekipler, yapılan aramada bin 512 adet sentetik ecza hap elde etti. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı