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Aktüel Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
Aktüel

Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Samsun'da kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler günde ortalama 450 araç 750 kişi sorguluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:26:23 -
Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş noktalarında günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor.

Denetimde, maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriliyor.

Uygulamada konuşan yolculardan Nalan Şuşut, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini dile getirdi. Şuşut, "Bunu hep birlikte çözeceğiz. Herkes kurallara uyduğunda çözülemeyecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

- Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı durak, bankamatik, çocuk parkları, cami ve şehirlerarası otobüs terminali gibi alanlar ekiplerce dezenfekte edildi.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda denetimlere ağırlık veren polis ekipleri, anonslarla sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere halkın ortak kullanım alanlarında denetimler sıklaşırken, Çorum Belediyesine bağlı ekipler de kentteki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler sürüyor.

Ekipler, kent merkezindeki pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Ayrıca, il genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince 20 kişiye ceza yazıldı.

- Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde, oluşturulan ekiplerce denetim yapılıyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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