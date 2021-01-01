Samsun ve çevre iller yeni yıla sessiz girdi

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz girildi.

Samsun'da kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Çiftlik ve Mecidiye caddeleri ile Karadeniz Sahil Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, yılbaşı tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kentteki sessizlik havadan da görüntülendi.

- Tokat

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri, uygulama noktasında görev yapan polis ile jandarmayı, itfaiye ekiplerini ve 112 merkezini ziyaret ederek görevlilerle bir süre sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

Kentte kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin belirli noktalarında uygulama yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama nedeniyle iş yerleri kapandı, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama için alışverişi nedeniyle yoğunluk oluşturan vatandaşların saat 21.00 itibarıyla evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar ıssızlaştı.

Polis ve jandarma ekipleri olası yılbaşı kutlamalarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Kentteki otel ve eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, ayrıca ana arterlerde de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı uygulama yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri de il genelinde denetim yaptı.

Vali Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

- Amasya

Amasya'da kısıtlamanın başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere karşı denetleme gerçekleştirdi.



