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Aktüel Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik sürüyor
Aktüel

Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:46:40 -
Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kentte uygulama kapsamında en işlek noktalardan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve Saathane Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Atakum sahili boş kaldı.

Kastamonu, Çankırı Çorum Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar sessizleşti.

Ekipler, yaya ve araçlarda kimlik kontrolü yaparken, kısıtlamadan muaf olduğunu gösteren belgeye sahip kişilerin geçmesine izin verildi.


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