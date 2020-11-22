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Aktüel Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Aktüel

Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:23:26 -
Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başladığı saate yakın tenhalaştı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler de iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.

Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişileri sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendiriyor.

- Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

- Çorum

Çorum'da halkın yoğun olarak bulunduğu Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı saat 20.00 itibarıyla adeta sessizliğe büründü.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerine çekilirken, polis ve zabıta ekipleri de denetimlere başladı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturan ekipler, sürücü ve yayaları denetliyor. Kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgesi bulunan vatandaşların geçmesine izin verilirken, belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendiriliyor.

- Kastamonu

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.

Polis ekipleri kent genelinde devriye ve kontrollerini sürdürüyor.

- Amasya

Amasya'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla evlerine çekildi. Kentin en işlek yerlerinden Şehzadeler Gezi Yolu, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentte görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde, sokak ve parklarında denetim gerçekleştirdi.

Dışarıda olanların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

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