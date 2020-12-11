Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine destek çağrısı:

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kentte artan vaka artışının önüne geçmek için öğretmen ve öğrencilere ailelerinin tedbirlere uymaları konusunda destek çağrısında bulundu.



Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Türkiye'nin uzaktan eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığına işaret etti.

Uzaktan eğitim başarısı için öğretmenleri takdir eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Eylül ayında kademeli olarak eğitime başladığımız günlerde, okulları pandemi sürecinde en güvenilir yerler yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca vefa sosyal destek gruplarında görev alan öğretmenlerimizin çabaları, kıymetli büyüklerimizin gönlünde yer etmiştir. Şimdi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bir görev daha düşüyor, ilimizde son günlerde yaşanan vaka artışının önüne geçebilmek için, lütfen ailenizi ve çevrenizi eş, dost, akraba ziyareti yapmamaları ve işleri yoksa evden çıkmamaları konusunda uyaralım."

"İnşallah okullarımız yine açılacak ve özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız." ifadesini kullanan Dağlı, öğrencilerden az daha sabır, daha çok dikkat ve daha çok tedbir istedi.

