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Aktüel Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı:
Aktüel

Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı:

"Bugünlerde eş dost ve akraba ziyareti yapmamanızı, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde hafta sonunu geçirmek üzere kıymetli büyüklerimizin yanına giderek onların da hayatını riske atmamanızı özellikle istirham ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:13:03 -
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı:

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı,"Bugünlerde eş dost ve akraba ziyareti yapmamanızı, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde hafta sonunu geçirmek üzere kıymetli büyüklerimizin yanına giderek onların da hayatını riske atmamanızı özellikle istirham ediyorum." uyarısında bulundu.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda kentte vaka sayılarının hızla arttığına işaret etti.

Vaka ve vefat sayılarında yaşanan üzücü artışı kontrol altına alabilmek için koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi tavizsiz bir şekilde sürdürmek zorunda olduklarını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta ilk uygulamasını desteğinizle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasında iyi bir sınav verdik ancak gerçek anlamda başarıya ulaşmak için 11 Aralık Cuma saat 21.00 - 14 Aralık Pazartesi saat 05.00 arasında tekrar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim. Ayrıca bugünlerde eş dost ve akraba ziyareti yapmamanızı, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde hafta sonunu geçirmek üzere kıymetli büyüklerimizin yanına giderek onların da hayatını riske atmamanızı özellikle istirham ediyorum."

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