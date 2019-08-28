Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle coştu

Samsun Teknopark tarafından düzenlenen Bilim Atölyesi’ne katılan 9-14 yaş arasındaki öğrenciler gerçekleştirdikleri bilimsel etkinliklerle keyifli ve eğitici günler geçirdi.

Samsun Teknopark Smartroom Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen ve beş gün süren Samsun Teknopark Bilim Atölyesi’nde kendi DNA’m, nanoteknoloji, kağıt devre ile elektrik, astronot çiftçiler ve biyosferi keşfediyoruz temalı etkinlikler gerçekleştirildi. Toplamda 11 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikler İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Şafak Esra Aslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Dolu dolu 5 gün

Çocukların bilime yaklaşımının ve bakış açılarının geliştirilmesi, bilime merak duymalarını amaçlayan atölyenin ilk gününde kendi DNA’m etkinliğinde DNA nedir? DNA’nın önemi, DNA izolasyonu nasıl yapılır? gibi teorik bilgilerin yanı sıra DNA puzzle, DNA origami ve 3D DNA modeli uygulamaları gerçekleştirildi. İkinci gününde nanoteknoloji etkinliğinde nanoboyut, nanomateryaller, nanoteknoloji, Newton Kimdir? Newton’un yasaları ve maddenin boyutları gibi teorik bilgilerin yanı sıraelin kaç nanometre? İnce film deneyi, nanomateryal oluşturma ve newton olmaz şeklinde uygulamalarla öğrencilere nanoteknoloji anlatıldı.

Üçüncü gününde ise kağıt devre ile elektrik etkinliğinde elektrik nedir? Elektrik akımı, paralel bağlama, seri bağlama, silikon çipler, LED ve SMD LED’ler gibi teorik bilgilerin yanı sıra basit elektrik devresi, trafik lambası, ışık kartı tasarımı ve Samsun Teknopark Kodlama ve Robotik Koordinatörü Özge Sağlam’la birlikte makey makey kullanılarak farklı uygulamalar yapıldı. Dördüncü günde astronot çiftçiler etkinliğinde bitkiler nasıl çimlenir? Bitkiler uzayda nasıl çimlenir? Uzay istasyonunda yaşam, roketlerin çalışma mekanizmaları gibi teorik bilgilerin yanı sıra astronot çiftçiler deneyi ve balon roket yapımı gibi etkinlikler yapıldı.

Atölyenin son gününde ise biyosferi keşfediyoruz etkinliğinde dünyadaki madde ve enerji sistemleri, iklim krizi ve dünya üzerindeki etkileri, biyosferi keşfetmek gibi teorik bilgilerin yanı sıra ağaç yaş halkası sayımı ve mini teraryum uygulamaları gerçekleştirildi.