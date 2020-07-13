  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun sahillerinde hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 34 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:15:25 -
Samsun sahillerinde hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 34 kişi kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da sahilde görevli cankurtaranlar tarafından hafta sonu tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 34 kişiye müdahale edildi.

Deniz sezonunun açılmasıyla Samsun sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor.

Kentte 29 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere belirli noktalarda denize giren vatandaşları, özellikle rip akıntısına karşı uyarıyor.

Görev yapan 85 cankurtaran, geçen hafta sonu serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 34 kişiyi kurtardı.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "85 profesyonel cankurtaranımız ile Terme ve Yakakent ilçeleri arasındaki tüm sahilimizde görev yapıyoruz. Alınan önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar da yaşanabiliyor. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini ve denizdeki dubaların dışına çıkmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı