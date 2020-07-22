Samsun polisi, kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılara karşı uyarıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında hayvan satıcılarını sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında kurban satıcılarına broşür dağıtarak onları hem bilgilendiriyor hem de sahte ve gerçek para arasındaki farkı anlatıyor.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satıcı ve alıcıların hayvan alım satımlarında tokalaşmamaları, sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarıda bulunuyor.

Başpolis memuru Nuri Yılmaz, sahte para ve dolandırıcılığa karşı besicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Besicilerin alışveriş sırasında paranın sahte olup olmadığını kontrol etmesini isteyen Yılmaz, "Aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretini almadan hayvanlarını teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın. İnsanlarla konuşurken isimlerini ve telefon numaralarını alın. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112'i arayarak polise bildirin." uyarısında bulundu.