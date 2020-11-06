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Aktüel Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede
Aktüel

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:34:18 -
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3'ü kadın 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli, İstanbul ve Çorum'da belirlenen adreslere 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul SGK'de çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, görevinden ihraç edilen polis memuru, ebe ve vergi müfettiş yardımcısı ile örgüte müzahir kurumlarda çalışanlardan oluşan 9 zanlı yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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